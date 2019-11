"Siempre me imaginé este momento y ahora ha llegado"

David Palomar siempre se imaginó ese momento en que el Ayuntamiento de Cádiz le llamaba y le proponía ser pregonero del carnaval gaditano. Se vio con esa mezcla de nervios, orgullo y responsabilidad. Se pensó cavilando ideas, revisando a maestros, buscando referentes, combinando los dos cantes que resuenan en Cádiz: el carnaval y el flamenco. David Palomar siempre se imaginó ese momento. Y el momento ha llegado. El pasado viernes la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla, le llamó y le adelantó la propuesta que este lunes le ha trasladado oficialmente el alcalde, José María González. David Palomar será el pregonero del Carnaval de Cádiz 2020. Su momento.

"He aceptado hacerlo por mí, pero también por otros muchos que ya no están, que no fueron pregoneros pero que pudieron serlo", ha explicado un emocionado Palomar. Y ahí ha citado a Mariana Cornejo, Manolo Santander, Juan Carlos Aragón, Catalán Chico... Grandes del flamenco y el carnaval que no tendrán el honor de presentar la fiesta como él sí lo tendrá. "Será un pregón muy carnavalero y muy flamenco", ha explicado el cantaor, advertido por el alcalde de que no debía adelantar mucho.

Palomar ya tiene en la cabeza "muchas estampas" de lo que le gustaría que se viera y se escuchara en la plaza de San Antonio el próximo 22 de febrero. Esa cabeza en la que bullen diariamente nuevas ideas para seguir agrandando su contribución al arte de Cádiz. David Palomar, nacido en Cádiz en 1977, es uno de los más afamados cantaores flamencos. Le escuchan en su tierra y en Nueva York como confesaba Elvira Lindo que hacía en su etapa en Estados Unidos.

Cuenta con numerosos premios y ha publicado cuatro trabajos discográficos: 'Trimilenaria' en 2008, 'La Viña: cantón independiente' en 2010, 'La Dama del poncho rojo' en 2012 y 'Denominación de Origen' en 2015. El gaditano también participa en el espectáculo 'Qué pasaría si pasara', compuesto conjuntamente con Riki Rivera, Juan José Jaén 'El Junco' y Roberto Jaén, y además dirige una escuela de flamenco en la ciudad que lleva su nombre.

David Palomar destaca como un estudioso de las principales figuras del flamenco y un reconocido amante de los cantes de Cádiz. Y, además de mimar su origen, lo revoluciona con nuevas propuestas. "El pregón va a ser compatible con algo que estoy a punto de sacar. Creo que si me lo hubiesen propuesto anteriormente habría dicho que no, pero ahora siento que tengo una trayectoria y una historia que contar y defender".

Para que nadie le rechiste el nombramiento, Palomar tiene también experiencia en el carnaval, donde se inició con Jesús Bienvenido, Tino Tovar o el propio alcalde sobre las tablas del Falla en agrupaciones como La Botica. Promete llevar a San Antonio la voz menos ronca que Sabina, a quien toma el testigo para iniciar la fiesta gaditana. En el pregón de Sabina, al igual que hizo en otros anteriores como el de Niña Pastori, también participó activamente. Le sobra experiencia.

El móvil de Palomar no paraba de sonar desde que se confirmó la noticia. Y en esas llamadas y mensajes numerosos ofrecimientos de agrupaciones y autores para aparecer y contribuir en ese pregón que tantas ganas ha generado. El 22 de febrero se sabrá el resultado. El momento que Palomar siempre había imaginado.