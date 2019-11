Dos intentos de secuestro de una mujer y una niña en la Safor

Dos intentos de secuestros este fin de semana en la Safor. El primero de ellos tenía lugar el sábado, 9 de noviembre, a las 8:00h de la mañana cuando una mujer de unos 30 años, vecina de Guardamar, fue asaltada por un hombre que la siguió con un vehículo.

Según fuentes del consistorio de Guardamar, la mujer estaba haciendo deporte por el carril bicique va desde Bellreguard a la playa cuando el hombre detuvo el vehículo a su lado e intentó meterla en su coche. Al parecer, la mujer comenzó a gritar y escapó, y otro coche que pasaba por la zona, vecino de Bellreguard, la recogió.

Otro hecho similar, de intento de secuestro, tenía lugar en la tarde del domingo, 10 de noviembre, a las 19:00 horas, muy cerca de allí, en la platja dels Pedregals de Daimús. Un coche se acercó, en este caso, a una niña de unos 13 años, para que subiera al coche, aunque ella no lo hizo.

Javier Planes, alcalde de Daimús, explica que son dos casos que han ocurrido muy cerca uno del otro, y ha pedido precaución hasta que se detenga al agresor.

En los dos casos se ha presentado denuncia y la Guardia Civil está investigando los hechos. Además, desde el Ayuntamiento de Guardamar han emitido un comunicado en el que agradecen la rápida actuación de la Guardia Civil y reiteran la condenade cualquier acto que conlleve no sólo la violencia como condición de género sino todos aquellos intentos que atenten directa o indirectamente con la integridad física de una mujer.

Este es el comunicado del Ayuntamiento de Guardamar:

"Hoy de nuevo una mujer ha sido objeto de un intento de secuestro y de violentar su integridad física, la rápida actuación y la ayuda de un vecino próximo a Guardamar de la Safor ha frustrado el intento. Desde el Ayuntamiento de Guardamar de la Safor, agradecemos la rápida respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, a la cual agradecemos su gestión y que pronto las diligencias abiertas lleven a disposición judicial al autor de este repugnante hecho. Una vez más, desde este Ayuntamiento reiteramos la condena sin paliativos de cualquier acto que conlleve no ya sólo la violencia como condición de género sino todos aquellos intentos que atenten directamente o indirectamente con la integridad física de una mujer. Desde el Ayuntamiento de Guardamar de la Safor y en colaboración con las distintas Fuerzas Cuerpos de Seguridad reclamamos la colaboración ciudadana para poner en disposición judicial a cualquier abusador y ante cualquier sospecha se ponga en conocimiento ante la policía local o Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado. El Ayuntamiento dentro de sus capacidades va a tomar las medidas oportunas para asegurar ya no sólo la integridad física sino cualquier otro intento que menoscabe la seguridad en nuestro término municipal. Reiterar una vez más el compromiso de nuestra sociedad y en particular la de Guardamar de la Safor con la integridad física o intelectual de todas las mujeres y agradecer de nuevo a la Guardia Civil por su rápida actuación".