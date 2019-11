"Este club no debería estar en Tercera, eso tenemos que arreglarlo"

Josu Uribe, que el domingo ya tomó buena nota de su nuevo equipo durante el partido en Chapín ante el Betis Deportivo, ha entrenado este lunes por primera vez en el campo Pepe Ravelo y ha sido presentado como entrenador del Xerez DFC “hasta el 30 de junio”.

El preparador asturiano, asume el reto de meter al equipo entre los cuatro primeros de la liga, “para eso he venido”-recuerda ante los periodistas-, “y para intentar llevarlo a Segunda B”.

Agradeció tanto a Rafael Coca como a Edu Villegas su confianza hacia él y sus palabras de elogio y se mostró “muy contento” con su llegada a Jerez, “esta ciudad merece tener un equipo en superior categoría, hay clubes que están en una categoría que no es la suya, y el Xerez no debería estar en Tercera, y eso hay que cambiarlo entre todos”.

El objetivo lo tiene claro, “vengo para intentar meter a este club arriba, vamos a pelear esas cuatro plazas y afrontar esos playoffs con todas las garantías posibles. Lo que les he dicho a los jugadores, que lo haremos con trabajo, con ilusión y con esfuerzo, la camiseta sola no juega, hay que jugar todos los partidos en campos buenos y en campos malos. Tenemos un buen equipo evidentemente y quien diga lo contrario miente. Tenemos todas las posibilidades del mundo, una ciudad, una afición y un club que nos deja trabajar. Hay muchas cosas a favor para conseguirlo, y ojalá podamos colocar a esta ciudad y a este club donde se merece. Ese es el objetivo y por lo que estoy aquí”.