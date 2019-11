El Jódar rescata un punto en los minutos finales, con el que mantiene el liderato

Se trataba del segundo enfrentamiento entre los dos equipos en esta temporada. En el mes de agosto se cruzaron en la Copa Presidente de la Diputación, en un encuentro, por entonces, en el que se impusieron los de Huesa, en la tanda de penaltis, tras el empate (0 – 0) en el tiempo reglamentario, que les permitió la continuidad en la competición.

Los dos equipos llegaban a esta jornada (9ª), del grupo 2º de la Segunda Andaluza Provincial, con el objetivo de mantener su trayectoria, los locales sin conocer la derrota en su terreno de juego, hasta esta jornada, 3 victorias (Sierra de Segura, Beas de Segura y Cazorla) y un empate (Carolinense) y los galdurienses, como líderes de la competición y un única derrota como visitante (Sierra de Segura), sendas victorias (Úbeda, Orcera y Sabiote).

El primer aspecto destacado del encuentro fue el buen ambiente en el municipal ‘Vicente Molina Muñoz’, con una nutrida presencia de aficionados desplazados desde Jódar, reviviendo los intensos derbis de temporadas atrás. Aunque los locales criticaron mucho la actuación del colegiado, por la acción del empate, en los minutos finales del encuentro.

Once inicial del Jódar CF ante el Huesa CF / Antonio Plaza

En la primera parte fueron los galdurienses los que llevaron la iniciativa del juego, pero sin acierto de cara a la portería local, que defendía de forma muy segura y sin problemas, Fran.

Apenas a los 30 segundos de iniciado el encuentro, Tufos ya probaba a Fran que atajaba muy bien situado, en todo momento bajo los palos de su portería.

El jugador más incisivo para los galdurienses fue Maikel, el mejor jugador visitante, con las dos oportunidades más claras en esa primera mitad del encuentro. La primera en el minuto 24, en una acción que el que se producía una buena conexión entre el centro del campo y la línea ofensiva visitante, llegando a plantarse dentro del área local, Maikel conecto un fuerte disparo que se estrellaba en el larguero de la portería. Ya en las postrimerías de esa primera parte, en este caso una acción individual de Maikel en las inmediaciones del área local, se percató, de la situación un poco adelantada de Fran, para intentar superarlo con un balón por alto, pero una genial intervención de Fran impedía lo que parecía que podría ser el primer gol en el marcador.

Equipo inicial de Huesa CF / Antonio Plaza

En este periodo las únicas opciones para el equipo local llegaban con largos saques de banda, cuando estos se producían a la altura del área del Jódar, de Piñuela, que en todo momento se resolvían por la ordenada defensa galduriense, y con Romera especialmente contundente y expeditivo.

Con empate a cero se completaron los primeros 45 minutos, con todo abierto para la segunda parte.

La segunda mitad se iniciaba con la misma dinámica, con los de Cristóbal Moreno, volcados en busca de abrir el marcador, pero en este periodo los locales salían muchos más atentos, tratando de sorprender, con mejor arma, según nos reconocía el propio técnico local, Francisco Rodríguez, “cediendo el dominio del balón al equipo contrario y salir en rápidos contragolpes buscando a sus jugadores más ofensivos”, sobretodo Jodeño, que volvía a ser, una vez, el mejor jugador de su equipo, junto al guardameta Fran.

El primer aviso llegaba en el minuto 48, precisamente tras una acción en la que Tomás Benítez, para los galdurienses, llegaba a conectar un fuerte disparo, tras varios disparos y despejes de la defensa local, que salía repelido hasta las posiciones ofensivas del Huesa en la que Jodeño se llegaba a plantar solo ante Cristóbal, portero del Jódar, pero que cruzaba excesivamente, en la que hasta ese momento era la oportunidad para los locales.

Siete minutos más tarde (min. 55), un balón en profundidad, a la espalda de la defensa del Jódar, un poco adelantada, el propio Jodeño si acertaba a batir al guardameta visitante por medio de una vaselina.

No sé quedaba ahí el dominio local, en esa fase del partido con el apoyo de su entusiasmada afición, que vislumbraba la posibilidad de sumar los tres puntos ante el líder de la categoría. Lo hacían manteniendo una fuerte presión y la experiencia, ante la joven plantilla del Jódar, que provocaba innumerables desaciertos y un juego al que no están acostumbrados, y no se sentían cómodos en el terreno de juego, aunque no se llegaban a materializar en más goles. Eso sí sin renunciar, en ningún momento a igualar el marcador.

Para lo que el técnico galduriense, recupero para los minutos finales a Maikel, Pipa y Tufos, a los que previamente había dado descanso, en una tarde en la que no se mostraron especialmente acertados.

Aunque la acción del empate en el marcador, muy pero encima del tiempo reglamentario, llegó en una acción a balón parado, desde el centro del campo, ponía el balón en juego Miguel sobre la posición adelantada de Romera, ante Fran, el galduriense conseguía anticiparse al portero, prolongando el balón hasta el fondo de la portería.

Esta acción ante la protesta, sobretodo de los aficionados, pero que los jugadores locales encajaron con deportividad. Los aficionados se quejaban por una posible, pero inexistente del central galduriense sobre el portero, pero también porque era en el tiempo añadido.

El cualquier caso el tiempo añadido, fue provocado, porque el juego estuvo detenido hasta seis minutos, entre el 71 y 77, porque el colegiado ordenaba el desalojo de la zona de los banquillos, aunque el colegiado no hizo constar esta circunstancia en el acta.

Ficha del Partido

Huesa CF: Fran, José Antonio, Ángel, Canales, Jimy, Jodeño, Figo, Javi Padilla, Mocillo y Piñuela. Completaban la convocatoria Santiago, Basilio, Ivanico, Ismael, Sergio y Emilio.

Jódar CF: Cristóbal, Boca, Romera, Miguel, Patón, Cristián, Manuel Jesús, Maikel, Tufos y Pipa. La convocatoria también la formaban Merce, José Alberto, Tomás Benítez, Tomás, Jaro y Cueva.

Colegiado: Antonio Cabrera Fábrega. Auxiliares: José Antonio Fernández Oliver y Pedro Jesús López Moreno. Amonestaron a los locales Fran, Ángel, Canales, Piñuela, Lillo y Emilio y a los visitantes Miguel, Tufos y Tomás.

Goles:

1 – 0.- Min. 55, Jodeño,

1 – 1.- Min. 95, Romera.

Incidencias:

Buena entrada, casi 200 personas, en el ‘Municipal Vicente Molina Muñoz’ de Huesa, también con nutrida afición visitante. En una tarde muy fría. La afición local se concentró a la entrada de los vestuarios, para protestar la actuación del colegiado.

Resultados