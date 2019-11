Pedro García Aguado alega que puede cobrar por dar charlas siendo alto cargo

A Pedro García Aguado no le ha sentado nada bien que este lunes, durante su comparecencia en la Comisión de Juventud, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos le hayan sacado la polémica sobre una de sus empresas, que seguía ofreciendo sus servicios incumpliendo la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, tal y como adelantó la SER.

El director general de Juventud ha llegado a decir que ha ido “engañado” porque le habían citado para dar cuenta de su gestión como director general de juventud y se ha llevado “un linchamiento” por parte de la izquierda. El popularmente conocido como ‘hermano mayor’, Pedro García Aguado ha pasado de puntillas por la polémica. No ha respondido a las preguntas insistentes de los portavoces del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, que han intentado por varias vías que aclare por qué su propia empresa estaba engañando a las familias que pedían su ayuda, ofertando sus servicios cuando no podía.

"Yo venía de fuera y no sabía qué había que hacer"

El director general de Juventud solo ha defendido que cumple con la Ley: “yo venía de fuera y no sabía qué había que hacer, me dijeron que tenía que declarar todas mis empresas y es lo que hice. Es algo legal, es legal tener acciones de empresas, lo que no es legal es recibir honorarios por una segunda empresa, cosa que yo no tengo”, zanja.

Pedro García Aguado ha confirmado, como adelantó la SER, que puede cobrar por dar charlas privadas, “se me permite hacer conferencias que tenga que ver con otros temas cobrando”. Cuenta con la autorización de la Consejería de Educación para dar esas charlas, pero Pedro García Aguado no ha mostrado ese informe, a pesar de la insistencia del diputado socialista, Javier Guardiola y de Raquel Huerta, diputada de Más Madrid, ambos han confirmado que han registrado una petición de información para que la Comunidad de Madrid les facilite el documento con esa autorización. La versión de Pedro García Aguado es que desde que es director general no ha dado ninguna charla cobrando. En estos dos meses, García Aguado ha participado en conferencias en Mallorca, en Barcelona, en Madrid, incluso en Marrakech. La Cadena SER ha contactado con las empresas que organizaban estas conferencias, algunas aclaran que sus ponentes no cobran, pero otras, como ‘mentes expertas’, confirman que Pedro García Aguado sí cobra por las charlas que organizan con él a empresas privadas. De hecho, en la web de esta compañía, Pedro García Aguado figura en el listado de ponentes y forma parte del equipo que realiza un tour por toda España, con el que ha visitado ciudades como Sevilla, donde los asistentes llegaron a pagar 66 euros por su charla, aunque un portavoz de esta empresa asegura que Pedro García Aguado es un simple “telonero”. Desde Mentas Expertas aseguran que no tienen firmado ningún contrato con Pedro García Aguado, a pesar de que en su web le incluyen como parte de su equipo.

Plantel de conferenciantes de 'Mentes expertas' entre los que se encuentra Pedro García Aguado / MENTES EXPERTAS

El fichaje estrella de Isabel Díaz Ayuso admite que pierde dinero estando en política, “no es mi intención lucrarme en el puesto de director general de Juventud porque es más estar no me resulta muy lucrativo”, lo cierto es que, según su declaración de actividades, el año pasado ingresó más de 340.000 euros y como alto cargo solo llegará a los 94.000 euros.