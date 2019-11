Kubo revoluciona

Take Kubo es diferente, tiene una clase que ningún otro jugador del primer equipo tiene. Sin embargo, no hay que olvidar que tiene 18 años, que es su primera temporada en Primera División y que, evidentemente se equivocará, pero toma la responsabilidad y encara con descaro. Vicente Moreno tendrá que saber cómo hacerlo encajar en el equipo, qué hacer para que el jugador no se desconecte del partido, cómo jugar contra defensas encerradas, muy diferentes al estilo de juego del Villarreal, pero el futbolista, que no tiene muchos minutos cuando juega con su selección, se los tiene que dar el Real Mallorca, que está exento de jugadores como él en la plantilla, por lo que es imprescindible su titularidad.

