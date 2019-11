El PSOE s'imposa a Menorca per la mínima, però l'illa perd el seu diputat i deixa l'acta de senador en 'empat tècnic'

Menorca no sap encara amb certesa el nom del Senador que representarà l’illa al Cambra Alta durant aquest nova legislatura.

Amb un escrutini aturat al 98,79% a hores d’ara el candidat popular Jordi López, amb 10.259 vots seria el Senador, amb 105 vots d’avantatge damunt de la candidata socialista, Carme García Querol.

Però des del PSOE, amb les dades que manejava el partit a la una de la passada matinada, creuen que la victòria podria caure de la banda socialista, tot i que eren prudents i asseguraven que probablement fins dimecres no es podrà conèixer amb seguretat el nom del senador menorquí.

El que si està clar però és que Menorca es quedarà sense representació al Congrés dels Diputats. El PSOE perdia 3 diputats, un d’ella a Balears, precisament el que sol aportar Menorca, un fet que provocava que el socialista Pau Morlà no aconsegueixi acta de diputat per tan sols 900 vots i que Menorca es quedi sense diputat, un fet que no ocorria des dels principis de la democràcia.

Pel que fa als resultats en general a Menorca, el PSOE ha estat la força més votada, amb 9.902 volts, seguida molt de a prop pel Partit Popular que es va quedar només a 173 vots de distància. Tot i la victòria per la mínima, la pèrdua de 2.300 vots i el diputat menorquí, feien que els socialistes fessin una valoració prudent dels resultats.

POBLE A POBLE

Els resultats d’aquestes eleccions del 10N poble a poble ens deixa aquests resultats:

A Maó s’imposa amb claredat el PSOE que obté un 28,34% dels vots, seguit pel Partit Popular amb un 23,66%, desbancant a Unides Podem a la tercera posició amb el seu 21,07%. Vox apareix a la quarta posició amb el 11,60% dels vots i empeny a Ciudadanos que cau de tercera a cinquena força amb només un 6,91%. Més Esquerra tanca aquestes formacions amb un 3,71%.

A Es Castell s’ha mantingut aquest ordre en el resultats de eleccions; victòria pel PSOE amb un 28,50%, seguit de Unidas Podemos amb un 24,19%. El PP puja i queda com a tercera força amb un 19,29% i VOX apareix com a quarta força amb un 11,55%. Tanquen la llista Ciudadanos i Més Esquerra amb un 6,99% i un 3,93%, respectivament.

A Sant Lluís s’imposa també el PSOE amb un 25,70%, seguit de Unidas Podemos amb un 25,08%. En aquest municipi el PP aconsegueix la tercera plaça amb un 22,24%, VOX passa per davant de Ciudadanos aquí també i obté un 9,55% el primer i un 6,96% el segon. Finalment Més Esquerra queda amb un 4,37%.

Nem a Es Mercadal. El PSOE guanya amb un 26,45%, el PP recupera la segona posició amb un 22,25% i Unidas Podemos passa a la tercera amb un 22,04%. També aquí VOX queda quart amb un 11,21% i Més Esquerra amb un 7,33%.

La resta de municipis veuen com el PP passa per davant del PSOE, recuperant la primera posició que ostentaven les esquerres el passat mes d’abril.

A Ciutadella el PP ha estat la força més votada (en abril va ser el PSOE) amb un 26,02% dels vots, seguit de Unidas Podemos amb un 23,05%. El PSOE queda amb un 21,81%. VOX es situa com a quarta força amb un 9,08% i Ciudadanos ha caigut a la cinquena posició amb un 7,59% (fa només set mesos tenia més del 18%). Més Esquerra es queda amb un 6,75%.

El PP passa a ser la primera força a Ferreries per només 21 vots més que el PSOE. El PP obté el 24,60% i el PSOE queda amb el 23,72%. Unidas Podemos es tercer amb 23,26% i Més Esquerra la quarta amb un 8,13%. VOX només té un 7,84% però també aquí passa per davant de Ciudadanos que només aconsegueix un 7% dels vots.

A Alaior, com a Ferreries, el Partit Popular li guanya la primera posició al PSOE. El PP aconsegueix el 31,01% mentre que el PSOE es queda amb el 24,34%. El segueixen Unidas Podemos amb un 21,03%. De nou torna a passar que VOX apareix en la quarta posició (aquí amb un 9,69%) desplaçant a Ciudadanos cap avall i deixant-lo amb un 5,11%. Més Esquerra aconsegueix un 4,21%.

A Es Migjorn el PP s’ha imposat amb un 31,94% davant dels 25,58% del PSOE. Els segueix Unidas Podemos amb el 20,93 i ja més enfora Més Esquerra amb un 6,05%. Per darrera i per aquest ordre; Vox i Ciudadanos.