Unidas Podemos conserva su escaño y acusa a PP y Cs del ascenso de Vox

El cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, se muestra preocupado por el avance de la derecha, especialmente de "la ultraderecha", y considera que "tenemos que ir a una reflexión profunda de hacia dónde queremos que vaya el voto progresista".

En la rueda de prensa posterior a conocerse que mantienen un diputado por Murcia (8,83% / 62.874 votos), y acompañado por la candidata número dos al Congreso, Esther Herguedas, así como por la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, entre otros, ha subrayado que Unidas Podemos "nunca" vetará a ningún medio de comunicación, tal como ha hecho VOX con la cadena SER, y ha enfatizado al decir que el resultado del 10N en la Región de Murcia es fruto de 25 años de Gobierno del PP "que ha creado una Región conservadora, al servicio de los poderes económicos ".

El diputado electo de Unidas Podemos ha recalcado que los únicos "culpables" de que un partido de extrema derecha haya quedado como primera fuerza política en esta cita electoral son el Partido Popular y Ciudadanos, "Vox se ha comido a Cs y lo mismo le ocurrirá al Partido Popular, ellos han engordado y blanqueado a este partido, pero me niego que esa sea la imagen de la Región de Murcia, los murcianos no son de extrema derecha, no somos eso que ellos creen".

Sánchez Serna ha agradecido a los votantes de Unidas Podemos, "lo que nos permite revalidar escaño en el Congreso de los Diputados", así como el trabajo de apoderados e interventores.