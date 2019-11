Los partidos analizan hoy, con la excepción de Ciudadanos, los resultados electorales

Vox reune esta tarde a los diputados y senador electos para analizar los resultados

En el caso de Vox, que ha sido la fuerza más votada en las elecciones generales y ha ganado en 16 municipios, será esta tarde a las seis y media cuando los tres diputados y el senador electos se reúnan en su sede para analizar los resultados, según ha informado esta mañana la formación de Abascal, que esta mañana nos ha remitido un audio con la intervención, anoche, de la cabeza de lista, Lourdes Mendez, a la que esta casa no pudo asistir por el veto de este partido.

Mendez dijo que "en Murcia comienza la reconquista, tras conocer los resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre, que les ha convertido en la primera fuerza política de la Región de Murcia. Sobre que ocurrirá a partir de ahora en clave regional, que habrá que ver las consecuencias de estos resultados y poco a poco los partidos tendrán que ir haciendo sus componendas, al tiempo que denunciaba que PP y Cs han roto el pacto en determinados temas.

Teodoro García considera “evidente” que la única alternativa a Pedro Sánchez es el PP. Esta tarde celebran junta directiva para analizar los resultados.



El secretario nacional del PP y diputado electo por la Región destaca que su formación ha subido 22 escaños en el Congreso, frente a los 3 que ha perdido el PSOE.

Al igual que el presidente del PP regional, López Miras, el número 2 de los populares acusa a Pedro Sánchez de haber dividido el centro derecha, algo que en Murcia le deja tres diputados, al igual que los consigue Vox y también el PSOE.

Con los resultados electorales encima de la mesa, Teodoro García insiste en que la política española no se desbloquea “hasta que no se vaya Sánchez”, al que acusa de no haber conseguido sacarnos del bloqueo, por lo que alguien, añade, “debe asumir esa responsabilidad”, y descarta una abstención para facilitarle el gobierno.

Teodoro García señala que va a ser el PP el que va a liderar la alternativa a Pedro Sánchez, porque han tenido un crecimiento que evidencia que los españoles quieren que sean la alternativa.

Los populares de la Región tienen esta tarde a las siete Junta Directiva, en la que analizarán con detenimientos los resultados electorales.

El PSOE celebra esta tarde a las siete y media su ejecutiva regional para el análisis electoral.

Los socialistas, que mantienen los tres diputados pero han perdido el senador, han bajado en votos y pasan de primera a tercera fuerza y deberán examinar que ha pasado. Esta mañana su secretario de organización, Jordi Arce ha señalado que lo primero que quieren resaltar es que el PSOE ha ganado las elecciones en España, pero lamentan que la región de Murcia sea la mancha verde en el mapa de España.

Para Arce esto es consecuencia de que PP y Cs hayan abierto la puerta y hayan dado naturalidad a un partido racista y homófobo. En su opinión, esto debe hacer reflexionar a Ciudadanos y ver que decisión es la que toman.

La lorquina Marisol Sánchez Jodar repetirá como diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, ya que los socialistas han revalidado sus tres escaños y han vuelto a ser la fuerza más votada de Lorca. Según Sánchez Jódar es una victoria destacada por el contexto, dado el auge de la extrema derecha de Vox.

Apelaba a la “responsabilidad y generosidad por parte del resto de partidos políticos” y a que tengan “sentido de Estado” para desbloquear la formación de Gobierno, tras la victoria socialista. Y tendía la mano a Ciudadanos, cuya debacle les ha dejado sin representación por Murcia en el Congreso.

Según Sánchez Jódar, es necesario garantizar la gobernabilidad es necesaria también en clave local. Del triunfo de Vox, ha dicho Sánchez Jódar que es el triunfo de un partido “xenófobo y antisistema”, que viene “a romper el Estado de las autonomías” y a “sembrar el odio”.

Cs no tiene prevista ninguna reunión de la dirección de su partido hoy. Si ha asistido a la ejecutiva nacional Isabel Franco, quien ha señalado que "hoy más que nunca, el proyecto de Cs es necesario".

Fuentes de Ciudadanos aseguran que de momento no hay prevista ninguna reunión de ejecutiva o dirección. Oficialmente dicen que solamente había una reunión técnica del grupo de trabajo de economía para abordar el techo de gasto.

La vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Igualdad, Familias y Política Social, y portavoz de Ciudadanos en la Región de Murcia, Isabel Franco, ha asegurado, tras la dimisión de Albert Rivera y su marcha de la política, que "hoy, más que nunca, el proyecto de Cs es necesario".

En un vídeo en su cuenta de Twitter, Franco asegura estar pasando un momento "especialmente duro", pero "tenemos que ser fuertes, necesitamos de vuestra fuerza, identificar los errores que hemos podido cometer, poner en valor todo lo que nos une y nos hace ser extraordinariamente buenos como opción política de centro para este país".

"Hoy es más importante que nunca un proyecto moderado, de centro, para este país. Ese es el legado que Albert Rivera nos deja con el encargo de recuperar la confianza del electorado. Y os necesitamos a todos trabajando a una para lograrlo".

IU y Podemos comparten preocupación por "el auge de la extrema derecha radical", al que "han contribuido PP y Cs"

Las direcciones de IU y Podemos se han reunido analizar el resultado electoral del 10 de noviembre, compartiendo la misma preocupación, "por el avance de la ultraderecha, especialmente, en la Región de Murcia", donde "el PP y Cs han contribuido al auge de esta extrema derecha radical, blanqueando sus planteamientos".

El responsable de Organización de Unidas Podemos, Ángel Luis Hernández, ha valorado el trabajo realizado durante la campaña, "que se presentó con situaciones muy adversas", tras la marcha de su líder Óscar Urralburu y la diputada María Giménez a Más País, "y que la militancia y gente de IU y Podemos han sacado a pulso".

Por lo que muestran "una moderada ilusión por el futuro" y "una gran preocupación por el avance de la ultraderecha en la Región de Murcia".

Óscar Urralburu lamenta que se han perdido un millón y medio de votos progresistas

El candidato de Más País en la Región de Murcia, formación que no ha sacado escaño en nuestra Comunidad y que a nivel nacional ha conseguido tres representantes en estos comicios, señala que los resultados de su partido “no son buenos”, y apunta que la situación en España es peor que tras las elecciones del 28 de abril.