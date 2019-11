Los funcionarios de la Junta estudian nuevas movilizaciones

Los trabajadores de la Junta siguen sintiendo engañados por el presidente Fernández Mañueco ante la ruptura de las negociaciones para la aplicación de la jornada laboral de 35h que debería haber comenzado el uno de octubre. Un engaño ante la última oferta del gobierno regional que fue calificada por el ejecutivo como generosa.

“Para nada la última oferta es sumamente engañosa ya que tenía unos condicionantes que no eran admisibles. Por ejemplo en los servicios sociales el personal que trabaja a tres turnos no ha tenido la reducción de jornada en verano se acumulaban días, estos días no se han sustituido con los cual los trabajadores han trabajado con mínimos funcionales y estamos hartos de trabajar con esa falta de personal. Por lo tanto pensamos que es una oferta engañosa. Era una oferta de cara a las elecciones igual que nos engañaron entonces cuando nos hicieron la primera propuesta que era con fines electorales, pues ahora igual” comenta Mercedes Hernández representante de CSIF Segovia durante la nueva convocatoria de los “Lunes al sol” ante la residencia Mixta de persones mayores, en esta ocasión bajo la lluvia y el frio.

La plataforma de las tres centrales sindicales firmantes del acuerdo Comisiones, UGT y CSIF aseguran estar fuertes y estudian ya próximas movilizaciones. La próxima concentración el lunes ante el servicio territorial de Fomento en la calle Real.