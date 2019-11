Aumentan las denuncias por violencia machista en Tafalla

19 mujeres han denunciado a sus parejas o ex parejas por violencia en Tafalla entre enero y septiembre de este año, una cifra que casi duplica la de 2018, cuando en todo el año se presentaron 12 denuncias. El dato sirve para cuantificar las mujeres que han hecho visible su situación porque todavía hay muchas que no se atreven a dar este paso. En este sentido, Imelda Mañeru, técnica de igualdad de Tafalla, destaca su importancia porque "significa que las mujeres se sienten apoyadas y de ahí consiguen la fuerza para denunciar y sacar a la luz lo que están viviendo, un primer paso que no es nada fácil".

Por otro lado, el Equipo de Atención a Víctimas de Violencia de Género de Tafalla (EAIV), que da servicio a toda la comarca, también ha visto aumentar los casos, 40 entre enero y octubre de 2019. Mañeru considera que este "es un recurso fundamental, entonces yo animo a cualquier mujer que se encuentre en esta situación a que vaya, no tiene que poner denuncia, no se le va a preguntar nada, no se le va a forzar a hacer algo que ella no quiera, porque es muy importante dar información desde la confianza y la confidencialidad".

Ante esta realidad, un año más Tafalla se suma a la campaña del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta ocasión con un llamamiento especial a los hombres, a que se muevan con un compromiso firme.