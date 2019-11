El auge de la ultraderecha monopoliza los discursos de la noche electoral en la Comunitat Valenciana

Todos los partidos políticos han valorado ya los resultados de las elecciones generales de este domingo 10 de noviembre con un denominador común que ha monopolizado los discursos de esta noche electoral en la Comunitat Valenciana: el auge de la ultraderecha.

PSPV-PSOE

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se felicitaba este domingo tras conocerse los resultados de estas generales porque los socialistas vuelvan a ser la fuerza más votada en España y en la Comunitat Valenciana.

La mala noticia, el ascenso de la ultraderecha: contra la que Puig anuncia una "firme defensa" de los derechos logrados en los últimos años, porque"no se puede permitir el retroceso".

Para Puig, el resultado de las elecciones de este domingo "no puede ser" de nuevo el bloqueo sino que hay "buscar fórmulas" para que gobierne España el partido que las ha ganado, que es el PSOE.

PP

Según la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, con el resultado electoral se confirma que el PP es "la alternativa real de gobierno del PSOE", también en esta autonomía.

Bonig además hace valer la suma de bloques para destacar que tras el 10N la centro derecha supera a la izquierda en la Comunitat. "Un serio aviso", según Bonig, para Puig, Oltra y Dalmau porque, a juicio de la líder del PP, el resultado es la "prueba" de que a los ciudadanos "no les gustan las políticas del Botànic".

Vox

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, ha reivindicado el "compromiso patriótico y social" de su formación tras conocer el resultado de las elecciones de este domingo, que les sitúa como tercera fuerza política en el ámbito nacional y valenciano.

En una breve comparecencia, Gil Lázaro ha agradecido el esfuerzo de "quienes han dejado sus trabajos y han puesto por delante su ilusión para conseguir este resultado". Su comparecencia ha estado precedida de cánticos como "yo soy español" o "Puigdemont a prisión", entre otros.

Unides Podem

El cabeza de lista de Unides Podem al Congreso por Valencia, Héctor Illueca, lamenta que la repetición de las elecciones generales "ha dado alas a la extrema derecha, la gran beneficiada" y ha destacado la "base social robusta" que a su juicio tiene Podemos y que "ha resistido".

Ciudadanos

Noche difícil en Ciudadanos, por el batacazo electoral. La cabeza de lista por Valencia, María Muñoz, ha asegurado que había poco que celebrar en la formación naranja.

Muñoz ha tirado de filosofía y ha asegurado que "las victorias se celebran, de las derrotas se aprende".

Més Compromís

El cabeza de lista al Congreso por Valencia de Més Compromís, Joan Baldoví, ha culpado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que la "extrema derecha de los intolerantes, la España negra de hace muchos años vuelva a estar en el Parlamento español". "Enhorabuena, con toda la ironía", ha remarcado.

No obstante, ha querido dejar claro que, "pese a lo que ha hecho Pedro Sánchez, hay posibilidad de formar Gobierno, las mismas que había antes" y "ahora no valen excusas, no vale pensar en otra cosa, hay posibilidad real de formar Gobierno y si Pedro Sánchez quiere ser útil a todas las personas que han confiado en opciones progresistas de este país, ha de formar Gobierno; dan los números". En ese sentido asegura que "ya no hay excusas" y hacía un curiosa reflexión relativa al problema territorial. Según Baldoví hay una España periférica más allá de Euskadi y Catalunya.