Per aprendre, perdre

Deia anit MaríaMúñoz de Ciudadanosque “lasvictoriassecelebranyque delasderrotasseaprende”. Una màxima que hauria de fer servir,Ciudadanos, clar, però també el PSOE… Sense entrar en culpes, la qüestió és que es convocaren eleccions per tal d’aconseguir una majoria que fera més fàcil formar govern i ara és més difícil i damunt la dreta ultramuntana està més embravida que mai, polaritzant la cosa en dos grans blocs... un a la dreta, altra a l’esquerra. Jugà elPsoea dividir la dreta i diran que la jugada els ha eixit sense adonar-se que la divisió de l’esquerra és encara més gran i per dalt de tot sense voler acceptar que a la dreta i per allò dels "prietaslasfilas"les coses quan d’anar de la mà parlem són més fàcils que en una esquerra obligada ara, amb pitjor escenari, a arribar al miracle de la governabilitat.

