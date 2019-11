Ciudadanos reconoce que tienen que hacer autocrítica tras la pérdida de votos

Ciudadanos pierde el diputado obtenido en el mes de abril y se derrumba. Es el gran perdedor de estas elecciones generales. Si hace siete meses la candidatura de esta formación fue apoyada por más de 19.000 abulenses, ahora solo ha captado unos 6.000 votos, lo que se traduce en un 6'5%. Ha empatado casi con la quinta fuerza política que es Unidas Podemos, que también ha perdido votantes.

Manuel Hernández / Ciudadanos Ávila

Manuel Hernández, que hace siete meses se convirtió en el primer diputado que Ciudadanos obtenía en la provincia de Ávila, deja el Congreso afirmando que el partido tiene que hacer autocrítica y analizar por qué los votantes han preferido a Vox.

"Es cierto que hemos tenido un mal resultado, ni mucho menos el esperado, y tenemos que hacer autocrítica", asegura. Y pone el acento en el escenario poselectoral: "No me gustan los extremos, no me gustan los nacionalismos y Ciudadanos va a ser clave para que no haya otras elecciones".

Manuel Hernández tenía palabras de agradecimiento para los militantes y para los votantes. Esta formación ha perdido 13.021 votos con respecto a las elecciones del mes de abril.