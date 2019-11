Retrasos de hasta cuatro meses en las nóminas de la línea Toledo-Talavera

Los seis trabajadores de la empresa ‘Toletum’, adjudicataria de la explotación de la línea regular de autobuses Toledo-Talavera y Talavera-Toledo, llevan sin cobrar sus nóminas desde el pasado mes de julio. Tampoco han cobrado los atrasos de convenio acumulados desde enero. Lo denuncia CCOO, que pide a la Consejería de Fomento que medie para resolver estos atrasos y licite cuanto antes otra vez este concurso.

Hace unos días, la empresa les abonó 500 euros ‘a cuenta’ de lo mucho que les debe. Desde hace al menos dos años, esta es la práctica habitual de ‘Toletum’, compañía integrada por las empresas Cevesa, Samar, Hermanos Álvarez y Demetrio Álvarez.

Explica Enrique Clavero, secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía que “La empresa alega que no tiene dinero y que va pagando lo que puede: unos meses un poco, otros nada. No sabemos si es o no es cierto, pero sí sabemos que los no tienen dinero son los trabajadores, y no por ello pueden dejar de pagar las letras, las facturas o la compra.”

"Esto no puede seguir así. Aquí hay seis trabajadores que tienen cada día que ponerse a conducir un autobús con el estrés de no saber cómo van a pagar la hipoteca, la luz, la comida y la ropa de sus hijos", advierte Enrique Clavero,