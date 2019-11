Avistan orcas en el Puerto de Cartagena

El usuario de Twitter @franjoruca ha compartido en la red social una secuencia de dos vídeos en los que se ve claramente la aleta de una orca sobresaliendo por encima del agua, a unos pocos cientos de metros de la costa, justo delante del Puerto de Cartagena.

Según el autor del vídeo, son varios ejemplares los que se han podido contemplar en aguas cartageneras desde la tarde del miércoles. En uno de estos vídeos se puede ver incluso como un barco navega relativamente cerca de uno de los ejemplares.

La presencia de cetáceos, como ballenas y delfines, es habitual en las costas de Cartagena y no es extraño cruzarse con alguno de estos ejemplares, aunque normalmente no se acercan tanto a la costa. Sin embargo, las orcas no son animales tan comunes en el Mediterráneo, donde se consideran especies visitantes.