David Rodríguez: "La sensación es que éste es un cuerpo técnico con experiencia en Segunda División"

Equipo, equipo y equipo. David Rodríguez llegó a sala de prensa con la lección bien aprendida y no ha parado de repetir esa palabra. "El equipo no ha dado el nivel que se esperaba, hay que ser más equipo, jugar más y no conceder tanto al rival porque es algo que nos penalizaba. Cada ocasión casi era de gol".

En ello se ha puesto Cristóbal y sus ayudantes, en afianzar bien el primer paso antes de dar el segundo. Ya no se verá tanta alegría con balón como cuando Iván Ania estaba al frente del equipo. "La sensación es de un cuerpo técnico con experiencia en la categoría, busca la intensidad, estar juntos y ser un equipo", dice David.

Ahora, se verán también algunos cambios en la motivación de los futbolistas, porque David Rodríguez reconoce que "siempre que llega un nuevo entrenador la gente está con la alerta puesta y con las orejas pinadas".

El lenguaje del nuevo técnico ya opera en el de sus futbolistas. "Hay que mejorar defensivamente y crecer partido a partido. Hay que estar más consolidados y ser más sólidos", comenta el delantero talaverano.

Pero también es consciente de que el Racing no puede jugar con sin pretender tener el balón por momentos: "El equipo está hecho para jugar pero sin asumir muchos riesgos, lo cual no quiere decir que vayamos a jugar a patadón. Tenemos jugadores que también necesitan tener el balón defender sin balón y saber cómo tener el balón".