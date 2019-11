El Jimbee Cartagena busca acercarse a la Copa ante Ribera Navarra

El Jimbee no pierde de vista su objetivo de meterse en Copa de España. Los rojiblancos están a solo dos puntos, y en caso de victoria este sábado a las 16:00 ante el Aspil Ribera Navarra, tienen opciones de auparse a la zona noble.

Duda, que confía en ampliar la racha de tres partidos sin perder, no podrá contar ni con Batería, que aún no toca balón, ni con Lukaian, al que no quieren forzar. Los cartageneros incluso podrían auparse a Copa de España, en caso de victoria y pinchan al menos dos de la terna de tres equipos formada por Jaén, Peñíscola y Levante, algo que no es improbable teniendo en cuenta que se enfrentan a ElPozo, Palma y Osasuna.

Los visitantes ocupan la 13ª posición, justo detrás del Jimbee, que les saca un punto a los 8 de su casillero. Serán baja Ferrán Plana y Sergio González, que aún no han jugado en toda la temporada. David Pazos, con 4 goles, Trípodi, Lemine o Gus son algunos de los jugadores a tener en cuenta en las filas navarras. No hay ninguno que tenga pasado en el Jimbee.