La UD Las Palmas se encalla

La UD Las Palmas ha perdido pie. La dinámica positiva de juego y resultados que tuvo cuando fue capaz de sumar cuatro victorias consecutivas se ha evaporado. Ya nada queda de eso. Tras el último triunfo ante el Deportivo de la Coruña, todo han sido derrotas y un solo empate. Concretamente ha habido una fuga de catorce puntos posibles y sólo ha sido capaz de lograr el empate en el partido ante el Alcorcón. Tras esta involución, los grancanarios se han situado en la decimoquinta posición, sólo cuatro por encima del descenso de categoría.

Siendo un hecho cierto que hay una auténtica plaga de lesiones, no deja de ser una realidad que tampoco se justifica en eso sólo la mala imagen del equipo. En esa justificación no cae ni el propio Pepe Mel, que reconoció después del partido ante el Mirandés que "somos profesionales y tenemos que competir siempre". Y eso es lo que está fallando, que el equipo ha dejado de competir de manera adecuada, y ello le está llevando a un colapso que no sabremos si cuando vuelva Viera, que ya estará para el próximo partido ante el Oviedo, le permitirá al equipo recuperar las buenas sensaciones que tuvo en el mes de octubre.