El Efesé recupera a Forniés, Caballero y Cordero pero Elady y Manu Viana siguen con molestias

Buenas noticias en la enfermería albinegra. Gustavo Munúa recupera tres efectivos de la sobrecargada enfermería albinegra de cara al partido ante el Villarrubia de este domingo. Cordero, Forniés y Caballero están disponibles y le quitarán quebraderos de cabeza al técnico uruguayo, sobre todo en la delantera y el lateral, posiciones en las que la pasada semana se vio obligado a experimentar.

Los que no llegan al domingo son Elady y Manu Viana, que siguen con molestias, y que no están entrenando con normalidad esta semana. Desde el club confían en que ambos estén disponibles la próxima semana en la que Jovanovic también podría estar listo. En la enfermería quedarían todavía Carrasquilla, al que aún le quedan como mínimo un par de semanas más, y Markel, que no volverá en la presente campaña.

Además, de cara al partido en Villarrubia, Fucile causará baja. El uruguayo vio la quinta cartulina amarilla la pasada semana ante el Talavera. Carlos David está apercibido.