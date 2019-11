El Jimbee visita el 'infierno' de Valdepeñas en un duelo directo por la Copa

Duelo directo por la Copa el que tiene este sábado a las 18:15 el Jimbee en el Virgen de la Cabeza. Los rojiblancos se miden a Valdepeñas en un campo complicadísimo y ante una plantilla que ha dado varios saltos hacia adelante con sus refuerzos veraniegos.

Los cartageneros presentan tres bajas importantes para este encuentro. Batería sigue sin estar recuperado de sus molestias y Lukaian sigue lesionado. A ellos se ha sumado Eka, que también está con molestias. Por tanto, Ique se queda como el único pívot del equipo. Además, con estas bajas, Duda únicamente tendrá que descartar a un portero, Marcao o Chispi, para confeccionar su lista.

Enfrente tendrán a un remodelado Valdepeñas que no se parece nada al que casi desciende la pasada campaña. Los ciudarrealeños son sextos, con 13 puntos, uno más que el Jimbee, que es octavo. La igualdad es máxima a solo seis jornadas de terminar la primera vuelta. Solo 5 puntos separan al cuarto, Osasuna, del duodécimo, Córdoba. En las filas manchegas destacan Chino, su jugador más peligroso en ataque; Rafael Rato, ex de Polaris World, Playas de Castellón o Inter; y el cierre José Ruiz, ex de ElPozo.