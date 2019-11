Justicia rechaza el antiguo hotel Peninsular como sede judicial en Cartagena

El gobierno del Ayuntamiento de Cartagena ha exigido una reunión urgente con el Ministerio de Justicia para que "se les explique los motivos del rechazo del antiguo hotel Peninsular como alternativa para ampliar los juzgados de Cartagena que se encuentran colapsados por falta de espacio", según ha dicho la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Arroyo ha reprochado al ministerio que anuncie ahora que "no tienen dinero para arreglar un edificio de tres plantas entregado gratis por el Ayuntamiento en pleno centro de Cartagena para instalar unos juzgados que el propio ministerio considera urgentes".

"Queremos saber cuál es el coste que no quieren invertir en Cartagena. Que nos digan cuál es la inversión que Cartagena no merece. No entendemos la falta de sensibilidad con una necesidad tan urgente de los cartageneros y de los abogados jueves y fiscales de Cartagena".

El antiguo hotel Peninsular, según dijo la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, "era suficiente para albergar los dos juzgados de Primera Instancia que Cartagena precisa y uno de lo Mercantil, como habían solicitado los miembros del partido judicial".

Castejón hizo estas declaraciones durante la visita que la gerente territorial del Ministerio de Justicia en la Región de Murcia, Julia García realizó al citado edificio a primeros de octubre de este año 2019 y quien estuvo acompañada de un arquitecto para estudiar su viabilidad como sede provisional para nuevos juzgados.

El antiguo hotel Peninsular se barajó como una alternativa hasta que se pudiera poner en marcha el proyecto para construir la futura 'Ciudad de la Justicia'.

Este edificio, situado en la calle Cuatro Santos, fue adquirido por el Consistorio en el año 2016 y cuenta con 920 metros cuadrados.