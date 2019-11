Educación confía en que los pagos a Jándalo se produzcan en días

El concejal de Educación, Rafael Funes, ha defendido la gestión del Gobierno local ante la polémica surgida en torno a la empresa Jándalo y su delicada situación económica. La compañía alega impagos por parte del Ayuntamiento, lo que provocaría una merma del servicio de desayunos y meriendas en tres guarderías municipales de Linares a partir del próximo mes.

Según el edil, la intención del Gobierno tripartito ha sido siempre la de “solucionar los problemas”, razón por la que se han mantenido reuniones con representantes y trabajadores de Jándalo y se han hecho “diferentes gestiones para desbloquear la fianza y buscar soluciones legales” que permitan abonar las facturas y que la gestión de las escuelas infantiles se siga realizando con normalidad.

Así, Funes ha recordado que, en el último pleno ordinario, la Corporación Municipal ya aprobó que se pagara la fianza de un contrato anterior, correspondiente a 2011 y valorada en más de 20.000 euros. Sobre ese dinero, apunta el concejal, ya se ha dado la correspondiente orden de pago y se encuentra ya en el departamento de Tesorería, por lo que se espera que en próximos días pueda ser abonado a Jándalo.

Pese a todo, el concejal lamenta que la empresa no haya dado tiempo a formalizar las gestiones ni los plazos administrativos pertinentes, puesto que “ni siquiera han pasado 15 días desde la celebración del pleno” donde se dio luz verde al desbloqueo de la fianza. Asimismo, explica Funes que lo que ha procurado el Ayuntamiento es adaptar y adecuar la figura jurídica de Jándalo como sociedad cooperativa al pliego de condiciones.

“En tan solo un mes se han hecho numerosas gestiones para resolver las situaciones de los trabajadores y el servicio, que, por cierto, ya venía realizándose de forma precaria desde hace décadas. Por eso mismo lamentamos profundamente el comunicado del pasado viernes por parte de la empresa Jándalo”, ha indicado Rafael Funes, resaltando que “solo este equipo de Gobierno ha cumplido con la obligación, que tenía que haberse ejecutado mucho antes”.

En lo que respecta a las facturas pendientes reclamadas por la empresa, Rafael Funes ha afirmado que hace apenas diez días, el 13 de noviembre, el departamento de Intervención del Ayuntamiento se puso en contacto con la empresa para establecer los pasos a dar para realizar el pago de las facturas por su servicio. Tras ello, Jándalo presentó el pasado 14 de noviembre las facturas de septiembre y octubre y, a los pocos días, los técnicos emiten un informe dando conformidad al pago de la factura de septiembre por un total de 61.589 euros, “pago que, evidentemente, hay que realizar mediante un procedimiento administrativo y del cual no ha pasado ni siquiera ni una semana”.

El dirigente ha informado de que el Consistorio abonó en agosto de este año la cuantía de 28.000 euros por los servicios de un contrato anterior, el cual no disponía de fondo alguno y realizándose numerosas gestiones para encontrar dichos fondos y formalizándose el pago. Además, insiste Funes en que ya se ha procedido al acuerdo de devolución de la fianza del contrato de 2011 y a la tramitación de las facturas de septiembre y octubre, presentadas por la empresa el pasado 14 de noviembre.

“Es evidente que el Gobierno municipal, desde el primer día, se ha sentado con esta empresa para trabajar en soluciones legales, que garanticen la prestación del servicio y el pago de todas y cada una de las obligaciones que el Ayuntamiento de Linares debe asumir. No vamos a prometer nada que no se ajuste a la legalidad y a la defensa del interés general, no dejándose amedrentar por nadie”, concluye Rafael Funes, quien ha lanzado un mensaje de apoyo para la edil de Economía y Hacienda, Noelia Justicia, y afeó a Jándalo que utilice a los niños como escudos humanos.