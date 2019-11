El Ayuntamiento pide una reunión con el Ministerio de Justicia para solucionar la falta de espacio en los juzgados

La primera edil de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha solicitado una reunión con el Ministerio de Justicia para analizar la solución transitoria para los juzgados que se necesitan en la ciudad mientras no llega la Ciudad de la Justicia. Castejón aseguraba que “el Ayuntamiento de Cartagena nunca va a tirar la toallay nunca se va a rendir a que no vengan de forma provisional mientras no se lleve a cabo la construcción de la Ciudad de la Justicia los juzgados que necesita Cartagena”.

La alcaldesa de la ciudad afirma que el Consistorio se ha implicado en la petición de una solución transitoria para los juzgados y defiende que el Ayuntamiento de Cartagena es "el único interlocutor válido" para hablar con el Gobierno de España sobre este tema.

El anuncio de la alcaldesa ha tenido lugar durante la inauguración de las jornadas ‘La protección del medio ambiente: derechos de la ciudadanía’. Se trata de una serie de ponencias donde especialistas en Derecho Administrativo del ámbito universitario, magistrados y expertos en la materia exponen posibles soluciones para el estado del Mar Menor. La primera edil, Ana Belén Castejón, ha abogado en la inauguración de estas jornadas por crear un Comisionado exclusivo para el Mar Menor, como ya le propuso en una reunión anterior a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Entre los temas a tratar, se va a poner sobre la mesa la posibilidad de dotar al Mar Menor de personalidad jurídica propia y de tener así una administración propia.