El PP considera los presupuestos como "los peores" del ciclo socialista en el Ayuntamiento

El Grupo Municipal del Partido Popular de Segovia ha calificado el borrador de presupuestos elaborado por el Equipo de Gobierno como los peores de los últimos dieciséis años. Los populares, que no han hecho público su intención de voto para el Pleno del viernes en el que las cuentas se han de aprobar, sí han manifestado en la persona de su portavoz, Pablo Pérez, que con esas cuentas no se evitará la emigración de segovianos fuera de las fronteras de la capital.

Para los populares los presupuestos no cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria al superar los gastos corrientes a los ingresos corrientes en más de 900.000 euros, y ha recriminado a los socialistas que no pidan ayuda a otras instituciones para hacer inversiones en la ciudad. También han asegurado que las cifras no se ajustan a la realidad económico financiera de la ciudad, que son fruto de la improvisación y que traen consigo una falta de previsión con los gastos y una falta de perspectiva con los ingresos.

Los populares, además, han criticado el poco tiempo que han tenido para revisar el borrador de presupuestos al recibir la documentación tan solo una semana antes de la celebración del pleno.