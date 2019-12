Neneh Cherry y el SIDA: "I've Got You Under My Skin"

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #76. EMISIÓN 01/12/2019

ARTISTA: NENEH CHERRY

CANCIÓN: I’VE GOT YOU UNDER MY SKIN

AÑO: 1990

HISTORIA: LUCHA CONTRA EL SIDA

VIDEO: I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN - NENEH CHERRY

En todo el mundo celebramos hoy, 1 de diciembre, el Día Mundial de la lucha contra el SIDA. Una enfermedad infecciosa que se propagó en los años ochenta y que al final de esa década se había convertido en una epidemia mundial. Andaba todo el mundo muy preocupado porque en aquellos primeros años se trataba de una enfermedad mortal, sin cura y sin paliativos. La gente de los ochenta, si contraía el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, estaba sentenciada a una muerte lenta y cruel porque aún no se sabía tratar la enfermedad. Se propagó desde los Estados Unidos, primero en la comunidad gay a través sus prácticas sexuales sin protección y luego entre los yonquis que compartían jeringuillas. Se estigmatizó injustamente a estos colectivos y después se supo que cualquiera podía contraer el SIDA, cuando se vio que la población heterosexual no drogadicta también podía contagiarse, enfermar y morir. El virus viajaba de cuerpo en cuerpo sin distinción alguna. Fueron años terribles, con miles de enfermos y muertos por todos los continentes del mundo y aquello saltó a libros, películas y a canciones como la que traemos hoy a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN: “I’ve got you under my skin”, en la versión de Neneh Cherry.

Como hemos dicho, hubo reacciones de pánico ante la epidemia del SIDA, pero también hubo una gran oleada de solidaridad hacia las víctimas y una necesidad de acopiar ayuda para que hubiera un tratamiento médico que lograra curarles. Hubo en esos años muchas iniciativas de artistas famosos, muchas ONG’s que se dedicaron a ello y una de ellas, la Red Hot Organization, tuvo la idea de hacer un disco con varios artistas homenajeando al legendario músico de jazz Cole Porter, que había sido una estrella del género, autor de un extraordinario cancionero que estaba en la memoria sentimental del público americano, que había fallecido en 1964 y que había sido, además, abiertamente gay. Sus standards tan comerciales, románticos y populares escondían, por otro lado, historias de mucha ambigüedad, que podrían valer para cualquier tipo de relación amorosa tanto homosexual como heterosexual, aunque el público no se diera cuenta.

Y veinte artistas de los años ochenta grabaron en 1990 un tema cada uno de Cole Porter para recaudar fondos para la lucha contra el SIDA. Se recopilaron en un álbum titulado Red Hot + Blue y lo abría la canción que traemos hoy: un rap de la cantante sueca Neneh Cherry, que empieza describiendo la enfermedad y sus consecuencias para acabar con un célebre verso: “I’ve got you under my skin”, “te tengo bajo mi piel”, uno de esos temas clásicos de Cole Porter que la gente recordaba principalmente por la vieja versión de Frank Sinatra. Una canción romántica se convertía en una metáfora de otra cosa peor. Cuando Frank decía “te tengo bajo mi piel” se evocaba, en los ingenuos años cincuenta, al o a la amante. Pero en los crueles años ochenta, lo que se tenía bajo la piel, ese “te” tengo, era un virus mortal. El VIH del que se habla en esta versión. La valiente metáfora supuso uno de los éxitos iniciales de la carrera de Neneh Cherry y esta canción se convirtió en un símbolo. Por cierto, han pasado 30 años desde su grabación y el tiempo la ha tratado muy bien: parece grabada ayer.

Por otro lado, hoy día el SIDA es otra cosa. Gracias a todas aquellas iniciativas que impulsaron la investigación científica, la medicina ha conseguido que hoy estemos ante una enfermedad que, estando bien tratada, deja de ser mortal convirtiéndose en crónica y con una aceptable calidad de vida para los pacientes. Hoy, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN nos solidarizamos con los 38 millones de personas infectadas con el virus de SIDA que hay sufriendo en el mundo y evocamos tiempos peores con esta “I’ve got you under my skin” de Neheh Cherry.