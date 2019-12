Chiguitxs LGTB+ Palencia se siente excluida por el Ayuntamiento

Chiguitxs LGTB+ de Palencia se siente olvidada por el Ayuntamiento que ha consultado a todas las asociaciones y organizaciones de la ciudadf a fin de saber qué día y de qué color quieren que se ilumina el Cristo del Otero. Dicha asociación no ha sido consultada, y eleva su queja con este comunicado que reproducimos integramente.

"Hoy hemos conocido, por un medio de comunicación local, que el Ayuntamiento de nuestra ciudad, desde la concejalía de Servicios Sociales, remitió una carta a “todas las asociaciones y organizaciones de la ciudad” a fin de saber qué día y de qué color quieren que se ilumine el Cristo del Otero.

Pues bien, parece que para la concejalía de Servicios Sociales entre “todas” no está Chiguitxs, y que nosotrxs no somos una Asociación a tener en cuenta a estos efectos, pese a estar registrada como tal en el Registro Municipal de Asociaciones. Por lo que se ve, esa concejalía, y por extensión el alcalde, no consideran a Chiguitxs LGTB+ como asociación digna de solicitar la iluminación del Cristo, por ejemplo con motivo del Orgullo LGTB+ que organizamos cada año, y que el propio Ayuntamiento acordó, mediante aprobación en pleno, conmemorar cada 28 de junio.

Queremos manifestar nuestra protesta por esta exclusión, que supone un desprecio hacia nuestra Asociación, y hacia todas las personas LGTB+ por las que trabajamos. Supone, salvo que se haya tratado de un error, y que se subsane adecuadamente, un nuevo gesto de discriminación hacia nuestro colectivo, como el que ya se ha producido en fechas recientes con el rechazo por PP, Ciudadanos y Vox (los mismos que gobiernan en nuestra ciudad) de la tramitación de la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género en las Cortes de Castilla y León.

Confiamos en que el Ayuntamiento de Palencia y su concejala de Servicios Sociales, a quienes ya hemos trasladado nuestra protesta por ignorar a nuestra Asociación, rectifiquen y tengan en cuenta el derecho de Chiguitxs LGTB+ a solicitar la iluminación del Cristo del Otero, en igualdad de condiciones al resto de asociaciones y organizaciones de nuestra ciudad".