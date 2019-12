Unos 400 vecinos de Los Alcázares cortan la AP 7

Unos 400 vecinos de Los Alcázares sobre las 11 horas de este viernes 6 de diciembre iniciaban una manifestación para protestar por la inactividad de las distintas administraciones que "no hacen nada para evitar que el municipio se inunde cada vez que llueve".

Dicen sentirse "cansados, hartos, agotados, con miedo y preocupados por sus viviendas".

"No salimos de una cuando nos metemos en otra", nos contaba un vecino que no le ha dado tiempo a reparar los daños ocasionados en su casa por la DANA de septiembre, cuando ya tiene otra vez problemas por las lluvias del pasado tres de diciembre, cuando quedaron totalmente anegadas las calles de Los Alcázares que les hizo imposible salir de sus viviendas y abrir sus negocios.

La protesta se ha hecho de forma espontánea mediante las redes sociales porque "llevamos tres años esperando soluciones que no llegan, dedicándose a poner parches que no sirven para nada y que no evitan que nuestras casas se inunden" nos decía una vecina a Radio Cartagena bastante indignada que anunciaba que estaban dispuestos a seguir movilizándose hasta que se les de una solución al problema que padecen.

Sobre las 11 horas aproximadamente cortaban la Avenida 13 de Octubre, arteria principal de Los Alcázares para desplazarse posteriormente a la AP 7 donde han cortado ambos lados de la autovía a la altura de la salida de Los Alcázares centro.

Cadena SER

La Policía Local se ha encargado de regular el tráfico en el pueblo y la Guardia Civil de Tráfico es la que se está encargando de facilitar rutas alternativas a los conductores de los vehículos que circulan por esta zona.