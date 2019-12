López Miras califica de "caza de brujas" las críticas a sus palabras sobre el Mar Menor

El presidente autonómico ha respondido a las críticas que ha recibido estos últimos días por sus palabras en las que culpaba del estado del Mar Menor a toda la sociedad en las últimas seis décadas. Las califica como "caza de brujas" y de "echar más leña al fuego" a la situación del Mar Menor.

Además, López Miras se he reiterado en sus declaraciones y ha vuelto a manifestar que "no se puede achacar el deterioro del Mar Menor a un solo factor y un solo sector" sino a "un conjunto de presiones y de factores". Indica que él, como presidente autonómico, no tiene que "buscar responsables" sino "buscar soluciones".