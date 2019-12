Problemas en defensa para Ramis

El Albacete afronta el partido del domingo en Vallecas ante el Rayo con problemas en su línea defensiva. Kecojevic y Alberto Benito son serias dudas, ya que en el entrenamiento de esta mañana no han participado, Gorosito sigue con su proceso de recuperación y una posible solución es que Karim pueda jugar de central y Caro vuelva a actuar de lateral derecho.

El jugador andaluz ha comparecido esta mañana ante la prensa señalando que “no es una cosa nueva jugar de lateral derecho para mí, llevo tiempo desempeñando estas dos posiciones, la de lateral y central. Siempre digo que mi puesto es el de defensa central, pero es verdad que a veces me ha tocado jugar de lateral. Hoy en día para un futbolista es bueno tener dos posiciones dentro del campo porque te ayuda estar en el equipo. Ayudar al equipo y jugar siempre me gusta.”

Pendientes de Zozulia

De cara al choque del domingo en Vallecas, Olabe será baja por acumulación de tarjetas amarillas y la principal incógnita es saber si el delantero ucraniano Zozulia jugará el domingo en Vallecas. Hace dos temporadas, el delantero ucraniano no viajó por decisión del club para evitar un ambiente hostil con el equipo en Vallecas. Ahora la decisión final la tomará el jugador junto con el cuerpo técnico y si finalmente Zozulia viaja a Vallecas, el dispositivo de seguridad será mayor para evitar altercados e incidentes en el desplazamiento del autobús del Albacete desde su hotel de concentración al estadio madrileño.