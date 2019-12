Emalgesa aprueba la subida de 32 céntimos al mes en el recibo del agua

La Empresa Municipal de Agua de Algeciras (Emalgesa) ha aprobado una subida de 32 céntimos mensuales en el recibo del agua. La actualización de las ordenanzas de regulación de la prestación patrimonial de carácter no tributario de abastecimiento y alcantarillado supondrá un repunte en los contadores de calibre de 15 mm y un consumo estándar de 20 metros cúbicos.

El consejero delegado de Emalgesa, Javier Vázquez Hueso, ha asegurado que esta subida se debe a la necesidad de equilibrar las cuentas de la empresa tras ocho años de congelación.

Los gastos de Emalgesa se han incrementado incluso por encima del IPC acumulado entre 2012 y 2019 del 7,2%. La empresa pública vinculará las bonificaciones sociales al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en lugar del Salario Mínimo Interprofesional y que supondrá rebajas de hasta el 50%.

Las nuevas ordenanzas regular en soporte vital básico: 100 litros gratis al día para familias cuyos ingresos no superen un 1,5 el IPREM, pensionistas que no alcancen este indicador o familias numeros que no excedan dos veces el IPREM.