Elías Pérez: "El Algeciras está haciendo las cosas bien en ataque"

Elías Pérez, jugador del Marbella Fútbol Club, analizaba la visita del sábado (17.00 horas) en el Lorenzo Cuevas y donde defenderán la tercera plaza que ostentan en el Grupo IV tras una notable temporada que tiene en play-off a los costasoleños. 'La receta está en el trabajo diario, el míster nos aprieta mucho en los entrenamientos y de ahí el tener metido a todo el mundo'.

Al ser preguntado por objetivos, el mediocentro afirma que 'entre nosotros no hablamos mucho de ello, vamos partido a partido para ganar los tres puntos del sábado y luego la Copa para no descentrarnos mucho'. Los marbellíes jugarán también Copa el martes (19.30 horas) en casa ante el Guijuelo en dos citas donde 'si te duermes, te comen, el sábado tenemos un partido importante para seguir ahí en la parte de arriba y ya pensaremos en la Copa que nos ilusiona'.

El Marbella sigue muy fuerte en su feudo donde aún no conoce la derrota y en el que ha ganado hasta cinco partidos por 2-1. 'Nos está costando matar los partidos, hemos tenido ocasiones para hacer el 3-0 y no lo hemos hecho y al final con un gol acabamos con resultados cortos pero estamos contentos y tenemos que seguir en esa línea', destacó el ex- de la RB Linense que daba buena cuenta del triunfo cosechado en El Rosal el pasado domingo ante el Cádiz B.

'Fueron tres puntos vitales, llevaban ocho jornadas sin perder pero defendimos muy bien y aprovechamos nuestras ocasiones para sacar la victoria', sellaba un Elías Pérez que destaca la polivalencia en ataque del Algeciras. 'El míster nos mete muchos vídeos y estamos al tanto de cómo se las gastan', cerró.