Joyful: La fuerza del Góspel y Soul en Alicante

Más de 20 artistas sobre el escenario dan forma a Joyful, el nuevo espectáculo de la compañía ‘Belter Souls’ que nos vuelve a sorprender en esta ocasión con todo un homenaje a lo mejor de la música negra.

En Joyful vamos a poder disfrutar de una explosión de energía en las que sus doce cantantes, actores y músicos, se dejan la piel para conseguir una conexión total con el público.“Nosotros creemos en lo que hacemos, disfrutamos de lo que hacemos y eso al final la gente lo percibe” nos explicaba Pablo de Torres, director artístico de Joyful.

Este proyecto ha sido creado por músicos y eso tiene su lado bueno y su lado malo, ya que según nos contaba Pablo, ellos nunca se ponen ningún tipo de límites, ni desde el ámbito de producción como del económico desde su fantasía artística.

Joyful, nos invita a hacer un recorrido a través de distintos géneros de la música negra, con un repertorio de todos los tiempos, con canciones tan reconocidas como ‘Let It Be’ de los The Beatles, como ‘Rehab’ de Amy Whinehouse o auténticos himnos del Góspel como ‘Happy Day’ o ‘Let The River’.

El concierto Joyful de Belter Souls, se podrá ver el miércoles 18 de diciembre en el Teatro Principal de Alicante.

Aquí tienes la entrevista completa con el director artístico de Joyful.