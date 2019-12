Los futbolistas del Caso Arandina recurrirán la sentencia: "Toda la culpa es vuestra y de la gente"

Los tres jugadores de fútbol condenados por agredir sexualmente en grupo a una menor de edad en Aranda de Duero recurrirán sus condenas de 38 años de cárcel, tal y como han anunciado ellos mismos pocos minutos después de conocer la sentencia. "Por supuesto que vamos a recurrir, por supuesto", ha dicho Olga Navarro, abogada de dos de ellos, a las puertas de la Audiencia de Burgos.

Los tres jugadores se han mostrado molestos con el tribunal, cargando abiertamente contra la víctima y algunos incluso contra los medios de comunicación y la presión social relacionada con las agresiones sexuales. "La presión social, la presión mediática que hacéis ustedes. Que no os critico porque es vuestro trabajo, pero toda la culpa es vuestra y de la gente", ha dicho Víctor Rodríguez 'Viti'.

"Hay que decirlo claramente: nos están intentando joder la vida", ha dicho Carlos Cuadrado 'Lucho' a los medios, añadiendo que "es una vergüenza que un caso de más de ocho mil páginas se dicte sentencia en dos semanas" y que "ahora es cuando se van a empezar a filtrar cosas", apuntando a mensajes que envió la niña poco después de los hechos y que el tribunal entiende que no desvirtúan su relato de violación.

Es una vergüenza muy grande esto que está pasando, no entiendo nada de esto que está pasando, una locura", ha dicho también Raúl Calvo. "Es una vergüenza, cuando traigan pruebas que me condenen de verdad, entonces yo voy a la cárcel y pago", ha añadido Víctor Rodríguez. "Treinta y ocho años de qué, a ver, ¿a quién he matado?".