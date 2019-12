Feito: "Lo que es irresponsable es no solucionar las deficiencias que denuncia el vídeo"

Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, ha defendido este jueves en Hoy por Hoy Asturias, el vídeo en el que la FADE denuncia las carencias de la región en materia de conectividad, que ha levantado un importante revuelo en redes sociales y ha provocado la respuesta airada del gobierno asturiano y de sindicatos como UGT que lo califican de irresponsable. Feito lo defiende afirmando que no hace más que “reflejar la realidad de algunas infraestructuras de la región y que lo realmente irresponsable es no acometer la solución a esos problemas”

El pasado día 9 de diciembre, la Federación Asturiana de Empresarios colgó un vídeo en las redes sociales en el que denunciaba las carencias de la región relacionadas con la conectividad. Con un mapa de Asturias en la pantalla, una voz en off va enumerando cada una de ellas: “Asturias sigue teniendo una conexión ferroviaria con la meseta propia del Siglo XIX… ¡vaya! Nuestro aeropuerto apenas ofrece vuelos internacionales…” Así continúa, mencionando la paralización de la ZALIA y la autopista del mar o la conectividad digital deficiente. La voz de la locutora continúa preguntándose si un inversor en busca de la ubicación para una nueva empresa, con este panorama, elegiría Asturias. La misma pregunta se plantea a un posible cliente: “¿Elegirías una empresa asturiana para ejecutar un proyecto? Nos gustaría que dijeses que sí”

Lo cierto es que desde que este vídeo, que forma parte de la campaña que la FADE desarrolla con el lema Sin Empresas no hay Paraíso, circula en redes sociales, ha acumulado en torno a 20.000 visualizaciones y un montón de críticas. Respuestas como “Soy un importante inversor. Me habéis convencido de no invertir. Gracias” o “Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué carajo hace la patronal desaconsejando invertir en Asturias?” aparecen en buen número bajo el vídeo en Twitter.

Belarmino Feito sostiene la objetividad del ya famoso vídeo “que no hace más que reflejar una realidad aunque no nos guste; no es pesimista sino realista, no miente”. El clip colgado en redes forma parte de una serie de cinco enmarcada en la campaña Sin Empresas no hay Paraíso, que la FADE lleva a cabo desde el pasado mes de junio. El presidente de la FADE explica que “cuatro de ellos denuncian las carencias y el principal, el más largo, también explica que Asturias es un territorio atractivo para la inversión, con ingredientes interesantes como su tradición industrial, el paisaje o la gastronomía pero hay una serie de barreas, desde hace tiempo que hacen a la región menos atractiva”