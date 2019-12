El padre de la víctima de Atxuri afirma que nunca tendrá justicia

Valeriano Borja, padre de la niña de 9 años presuntamente asesinada por su madre el pasado mes de enero en Bilbao, ha afirmado este jueves poco antes del comienzo del juicio en la Audiencia de Bizkaia que espera obtener "luz" de la vista oral en forma de prisión permanente revisable.

"Justicia no voy a tener nunca, porque mi hija ya no está, pero quiero que la acusada no pise más la calle, que no salga nunca", ha declarado a los medios de comunicación.

En el caso de que la condena fuera menor, Borja se ha cuestionado qué haría si dentro de unos años se encuentra a la acusada en la calle: "¿Quién aguantaría esa situación?", ha preguntado.

También se ha pronunciado sobre el hecho de que le impidan estar presente en el juicio y ha dicho que lo asume "siempre que sea por salvaguardar la imagen" de la niña, "no de la asesina", y para el buen desarrollo de la vista oral.

Sobre la decisión de la jueza Nekane San Miguel de no permitir tampoco el acceso de los medios de comunicación a la mayor parte del juicio, Borja ha opinado que está de acuerdo en relación a la prueba de la autopsia, pero no a la declaración de la acusada.

La letrada de la acción popular en representación de la asociación Clara Campoamor, Ana Hernando Tojo, ha mantenido, por su parte, que en este caso se dan todos los condicionantes para pedir la pena de prisión permanente revisable, reclamada por esta parte y también por la Fiscalía.

"Se trata de un asesinato con alevosía agravado por ser menor de 16 años, con el agravante de parentesco", ha explicado, y ha añadido que, "en principio", no aprecia ningún atenuante en la acusada.

Sobre la celebración de la mayor parte del juicio a puerta cerrada ha dicho que Clara Campoamor es favorable al acceso libre de la prensa en la sala, pero ha precisado que también depende de lo que quiera la familia de la víctima.

La portavoz de la familia de la niña, Tamara Pérez, ha mantenido que este momento les resulta "muy difícil" y que esperan del juicio una condena a prisión permanente revisable porque la acusada "no padece enajenación mental".

Durante la mañana de este jueves se celebra la primera sesión de este juicio en la que se prevé que se elija al jurado popular, que decidirá el veredicto, así como la declaración de la acusada, a puerta cerrada.

Los hechos que se juzgan ocurrieron el pasado 16 de enero cuando una joven encontró inconscientes y abrazadas a su hermana, de 9 años, y a su madre, al llegar a la vivienda de la familia ubicada en la calle George Steer de Bilbao.

La joven alertó a emergencias y los sanitarios lograron reanimar a la madre, pero la niña falleció.