ETA asesina a Morcillo en San Sebastián, la ciudad vasca más golpeada por el terrorismo

“Un estampido seco, a las 8.15, en la calle de Adarra de Lasarte (Guipúzcoa) obligó ayer a algunos vecinos a asomarse y descubrir sobre la acera del número 5 el cuerpo de Alfonso Morcillo, sargento de la Guardia Municipal de San Sebastián. El policía fue asesinado por un miembro de ETA, que con el rostro cubierto le disparó en la cabeza. Un adolescente que iba al colegio fue testigo y apenas pudo pronunciar palabra por la impresión. La Ertzaintza recogió un casquillo del calibre 9 milímetros Parabellum. Este atentado se produce tras cuatro meses de inactividad de ETA en Guipúzcoa. El alcalde, Odón Elorza, calificó a Morcillo, como "el mejor hombre del cuerpo".

Así recogía Aurora Intxausti en El País la crónica del asesinato de Alfonso Morcillo el día 15 de diciembre de 1994. Morcillo tenía 40 años y llevaba dos años casado con Caty Romero.

Recuerda a su difunto marido como “una persona bondadosa y un gran profesional”. Recuerda que aquel fatídico 15 de diciembre, Alfonso le dijo que volvería a comer. A los cinco minutos de abandonar la vivienda, alguien llamó al timbre. “Alfonso no puede ser”, recuerda. Pensó que se trataba de una broma, pero al tercer timbrazo atendió al telefonillo: “Señora, baje que su marido está mareado en el portal”. Pero el cuadro que ella vio al bajar era “dantesco: Alfonso estaba bañado en un charco de sangre; en ningún momento pensé que aquello era lo que fue”. Recuerda la soledad del momento: “Nadie se acercó a darme la mano”.

Katy Romero / Cadena SER

A pesar de no tener a nadie en el País Vasco, Romero no regresó a su tierra por una promesa que le hizo a Morcillo: luchar por su memoria. Reconoce que es muy doloroso: “Alfonso me sigue haciendo falta. Han sido 25 años de soledad. Éramos una pareja de recién casados, estaba enamoradísima de él”. "Durante días oía el pitido de cuando llegaba y me asomaba a saludarle".

Romero ha ayudado también a otras víctimas, tarea que reconoce que le ha pasado factura: “he visto mucho dolor. Al final, todo esto ha terminado con mi salud”.

“No es lícito olvidar, no es lícito callar. Y si nosotros callamos, ¿quién hablará?”, concluye.

Homenaje en San Sebastián

Este domingo se cumplen 25 años del asesinato de Morcillo. Con ese motivo, el ayuntamiento de San Sebastián va a realizar este viernes un homenaje al sargento. La capital gipuzkoana es la ciudad vasca donde ETA ha cometido más atentados: 94 personas asesinadas.

La escritora Luisa Etxenike reconoce que es difícil vivir en una ciudad que ostenta tan terrible récord, algo que ha plasmado en su novela ‘Absoluta presencia’.

La escritora, Luisa Etxenike / Cadena SER

Cierra este 15º capítulo de La ventana de la Memoria Inés Dunis, premio Antonio Beristain por su trabajo ‘Escuchando las voces de las víctimas del terrorismo’. Sostiene que “el hecho de recordar aunque pueda parecer anclarse en el pasado, en realidad es todo lo contrario: aprender de lo que sucedió para que no se vuelva a cometer. Memoria es dignificar a la víctima, reconocerla y respetarla”.