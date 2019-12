Dimite en bloque la Ejecutiva del PSPV de Vall d'Alba

La Ejecutiva del PSPV-PSOE de Vall d’Alba ha presentado su dimisión en bloque por la falta de confianza en el partido a nivel provincial. La estructura socialista del municipio se disuelve, ante la falta de apoyo del secretario general provincial, Ernest Blanch.

El que ha sido portavoz del PSPV-PSOE del Ayuntamiento de Vall d’Alba los últimos 12 años y secretario general socialista en el municipio, Fernando Grande, ha registrado su dimisión para que se haga efectiva en el pleno del 23 de diciembre. Grande dejará el acta en el consistorio, el cargo de secretario general de la agrupación local de Vall d’Alba y Secretario de Industria, Comercio y Turismo en la Ejecutiva Comarcal.

El motivo principal de la renuncia se debe a la falta de apoyo que el PSPV ha mostrado a la Ejecutiva de Vall d’Alba en el caso en el que se investiga al ex alcalde del municipio y ex vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, del Partido Popular. Tras presentar una querella contra Martínez, Fernando Grande no ha vuelto a encontrar trabajo en el municipio, que ha estado gobernado por el PP los últimos 29 años, de hecho ya estuvo 2 años y medio en el paro por este motivo. Tampoco ha encontrado el respaldo del secretario general provincial socialista, Ernest Blanch, que ha impedido que Grande represente cualquier cargo dentro del partido simplemente por su buena relación con la agrupación de Vila-real, a la que apoyó en el último congreso provincial socialista en el que se decidió la secretaría general provincial.

Grande que ha llevado a los tribunales a Francisco Martínez, que fue mano derecha de Carlos Fabra, se ha visto obligado a dejar la política, por motivos económicos, porque está en el paro y como concejal solo cobra 25 euros cada mes. En declaraciones a Radio Castellón afirma que no puede afrontar un proceso duro, como es la instrucción del caso Martínez, que se ha prolongado otros 4 años, después de que la Audiencia haya anulado el auto de la juez.

En declaraciones a Radio Castellón, Grande ha explicado que los que dan el paso para "presentarse en política en los municipios pequeños, no lo hacen por dinero", porque durante este tiempo solo ha cobrado 25 euros al mes. Ha añadido que cuando llevaron a los tribunales a Martínez ya avisaron que esto tendría consecuencias "en lo personal, laboral y económico". Les animaron y les dijeron que el PSVP estaría detrás, pero eso "no ha sido verdad". Nunca han sentido el apoyo. "Si a la Ejecutiva provincial no le importa lo que pase con sus representantes en Vall d'Alba, yo aquí no puedo seguir". Hace una semana que comunicó su decisión de dimitir y "nadie ha descolgado el teléfono".

No se descarta que además de Grande dimitan los otros dos concejales socialistas. Grande debe dejar su cargo, simplemente por cumplir con su trabajo, por enfrentarse al ex alcalde del municipio, Francisco Martínez, para el que Fiscalía pide 11 años de prisión por presuntos delitos por el uso continuado de información privilegiada por autoridad, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales.

El auto de la juez de octubre de 2018, que avanzó esta emisora y que ahora ha sido anulado por la Audiencia Provincial, considera que el ex alcalde de Vall d’Alba presuntamente se aprovechó de su cargo para obtener un beneficio económico en la compra-venta de terrenos.