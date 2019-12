Al inicio de mi carrera profesional como psicóloga tuve en mi despacho una frase que decía “Un fracaso no es nada más que una oportunidad disfrazada de iniciar un nuevo camino más inteligente”. Años más tarde el término “resiliencia” se impuso para explicar la capacidad humana de salir fortalecida de las distintas situaciones adversas de la vida. La experiencia me ha demostrado que es cierto, aprendemos y nos fortalecemos sufriendo, quizás por ello, las jóvenes generaciones, sufridoras de las crisis interminables, están hablándonos de tú a tú y reclamando cambios. Nos dicen que hay que frenar en la escalada del “yo más”, pero no escuchamos y seguimos dando cifras y cifras. Mas consumo, más luces, más coches, más turismo, mas, más…, y mira que nos cuesta aceptar que el modelo socioeconómico del “más” está llevando hacia un fracaso social de consecuencias imprevisibles. Tiene razón la juventud al exigir que se les garantice el derecho a un medio ambiente sano, como también la tienen quienes demandan empleo y el mantenimiento de servicios universales básicos. Y yo me pregunto ¿Cuándo construiremos Córdoba desde lo local una ciudad con mirada global?

