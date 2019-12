El Nueva Elda no quiere ceder terreno (D. 12.00 h)

El Nueva Elda F. S. (3º: 24 Ptos.) visita esta mañana (12.00 h) el pabellón “Jorge Garbajosa” de Torrejón de Ardoz (Madrid) para medirse al C. D. Torrejón Sala Five Play (6º: 20 Ptos.) en el partido de la jornada 13 de liga del Grupo 4 de la Segunda B de fútbol sala.

El equipo que dirige David Valverde “Dada” quiere demostrar que ha llegado para quedarse en la zona noble de la clasificación y que después de cuatro jornadas sin conocer la derrota, tres victorias y un empate, no está dispuesto a dejarse sorprender por un equipo, el torrejonero, que no termina de encontrar la regularidad alternando partidos de nivel con otros que no dejan en muy buen lugar su tono defensivo sin que el de la semana pasada en Leganés donde perdió (6-1) se pueda tomar como referencia teniendo en cuenta que los pepineros van lanzados a por el ascenso habiendo cedido solo dos empates en los 12 partidos que ha disputado.

Aunque en el aspecto realizador los dos equipos andan parejos con 51 goles marcados, los de Elda han demostrado ser más fiables en defensa al haber encajado 37 goles, nueve menos que los de Torrejón.

Dada recupera a Samu que ya ha cumplido los dos partidos de sanción y mantiene la duda del portero Aarón García, que no pudo disputar el último partido al estar lesionado.