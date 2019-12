Más de medio centenar de jóvenes aprenden sobre los Derechos Humanos

Más de medio centenar de jóvenes han participado en unas jornadas sobre los Derechos Humanos organizadas por la Fundación Internacional Baltasar Garzón con la colaboración de la Diputación de Jaén.

Una actividad que ha puesto el cierre a la sexta edición del concurso 'Y tú ¿qué sabes de los Derechos Humanos?', con la que se propone a estudiantes de la provincia la elaboración de trabajos sobre esta Declaración Universal.

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha participado en la clausura, donde ha reiterado la necesidad "de defender esta Declaración Universal para que se garantice su cumplimiento, en lo que debe participar la juventud tomando conciencia de su necesaria implicación".

Vulneración cerca

Reyes ha añadido que estamos viviendo "situaciones de injusticia y vulnerabilidad de los derechos humanos en muchos lugares del planeta, pero también al lado de nuestra casa. Cuando no hay una igualdad real entre hombres y mujeres, se vulneran los derechos humanos; cuando hay violencia hacia las mujeres, se vulneran los derechos humanos; cuando un joven no puede cursar estudios porque no tiene capacidad para financiarlos, o no puede independizarse por la precariedad laboral, se vulneran los derechos humanos; cuando alguien no puede expresarse con libertad, se vulneran los derechos humanos".