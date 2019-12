"No me gusta lo que veo"

El Xerez DFC necesita una victoria el domingo ante el Ciudad de Lucena que les permita recuperar el terreno perdido en las dos últimas jornadas del campeonato.

Josu Uribe que ha dirigido este jueves la sesión de entrenamiento en Chapín donde se jugará el partido y está convencido que su equipo hará “un buen encuentro, porque aunque nos enfrentamos a un buen rival, si queremos estar arriba hay que ganar para quitarnos un poco esta sensación de estas dos semanas. Creo que el fútbol no ha sido justo con nosotros en ese sentido pero no hay justicia, es lo que nos tocó y nada más”.

El preparador asturiano reconoce que “no estoy contento con lo que veo, en Sevilla no salí contento y aún así pienso que ninguno de los dos partidos debimos haberlos perdido”.

Anuncia que hará cambios, aunque no quiso especificar si de sistema o de hombres, “vamos a buscar un equipo diferente, un equipo que se parezca a lo que realmente me gusta a mí, a lo que yo quiero y a ver si soy capaz de encontrarlo".

Uribe quiere un equipo “que tenga una marcha más, que sea más rápido, más vertical y tengo que buscarlo con las armas que me da el club. Cuando las cosas van bien, llegué y respeté todo lo que Andrés había hecho. Ahora hemos tenido dos derrotas y lógicamente gente que estaba sin jugar va a entrar y va a tener su oportunidad de demostrar cosas, creo que eso es bueno".

El equipo tuvo que entrenar el miércoles en La Canaleja ya que el campo Pepe Ravelo no está en buenas condiciones y eso, no esconde que le preocupa “hay sesiones que se pueden realizar allí perfectamente y otras que cuestan más, pero me consta que el Club ya está trabajando en ello para que en la segunda vuelta esté en las mejores condiciones posibles. Esta semana ya podemos entrenar también en Chapín, pero lógicamente cuanto mejor esté el campo, podremos evitar lesiones y desarrollar nuestro trabajo».