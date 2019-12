El leonés Lucho tras conocer el fallo: "somos unos pardillos" a los que quieren "joder la vida"

Los tres exjugadores de la Arandina CF condenados por un delito de agresión sexual a una menor de quince años, Raúl C.C; C.S.S, 'Lucho'; y V.V.R, 'Viti', han asegurado este jueves que recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que les condena a penas de prisión que suman 114 años y han sostenido que se trata de una denuncia "falsa".

A la salida del tribunal, 'Lucho' ha calificado de "vergüenza" el fallo de la Audiencia Provincia y ha mostrado su perplejidad por que un sumario con más de 8.000 páginas se haya podido despachar en dos semanas.

El exjugador de la Arandina ha negado los hechos por los que se les considera culpables de agresión sexual y ha insistido en que la presencia del cuarto jugador el club el día de los hechos es clave, ya que estuvo presente en todo momento en el salón de la vivienda, salvo cinco minutos que acudió a su habitación.

En este sentido, ha lamentado que el juez haya considerado inválido este testimonio y ha desvelado que existe un vídeo en que el que se ve a ese cuarto jugador en la vivienda, así como mensajes de texto de la menor en los que asegura que no había sido violada y apostillaba, en relación a ellos tres, que "se van a cagar".

'Lucho' ha sostenido que ni él, ni sus excompañeros del club son violadores, sino "unos pardillos" a los que se les está intentando "joder la vida" y ha remarcado que se les acusa de cosas que nunca sucedieron.

Por su parte, 'Viti' también ha calificado de "vergüenza" el fallo del juzgado y ha animado a que quien tenga pruebas contra ellos que las enseñe, a la vez que ha matizado que ninguno de los tres exjugadores han hecho nada.

'Viti' ha relacionado la denuncia con un posible intento de la menor de conseguir dinero y ha reconocido que está "acojonado" ante una sentencia de 38 años de prisión que achaca al carácter mediático del caso.

Por su parte, la abogada de R.C.H, Olga Navarro, ha asegurado estar "bastante decepcionada" con la sentencia, que ha calificado de "absolutamente incongruente", y ha insistido en que la menor ha mentido de forma continuada a lo largo de todo el proceso, e incluso la ha acusado de cambiar hasta en cuatro ocasiones su versión.

La letrada ha hecho un llamamiento a la sociedad para que se acabe con las denuncias falsas y ha asegurado que este caso ha "destrozado" la vida a los tres exjugadores, mientras que, por otro lado, ha desmentido que los teléfonos móviles de los jóvenes no tuvieran actividad mientras permanecieron en el piso.

Finalmente, ha reconocido estar "perpleja" ante una sentencia de este calado, máxime si se tiene en cuenta que no existen pruebas de AND y hay pruebas en las que la menor asegura que no fue agredida sexualmente.

La sentencia, comunicada este jueves, impone a cada uno de los tres jóvenes penas que suman 38 años de privación de libertad, por un delito de agresión sexual sobre una menor y como cooperadores necesarios de los delitos de sus compañeros.