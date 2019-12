Matías Llorente ve inviable la constitución de una autonomía propia para León

El discurso de José Antonio Díez no encuentra apoyo en uno de los nombres principales de la UPL. El vicepresidente de la Diputación y su único representante y hombre fuerte en el Palacio de los Guzmanes Matías Llorente considera que no es posible, hoy por hoy, plantear la constitución de una autonomía propia para la Región Leonesa como defiende el alcalde. Llorente se congratula, eso sí, de que el discurso leonesista traspase ya la UPL y contagie a otros políticos y agentes sociales. Pero cree que en lo que hay que trabajar no es en la vía independentista sino en el leonesismo útil. Es decir, que la Junta asuma la birregionalidad de la comunidad y canalizar el hartazgo de la sociedad leonesa para que se implique en proyectos como los parques comarcales de bomberos o el aeropuerto

