Dani Guerrero: "Estoy enfadado conmigo mismo y con las jugadoras"

O PM Friol cambia o rumbo do timón, pero sen patrón á fronte do barco. Tras coñecerse a saída de Dani Guerrero do equipo lucense, o presidente da entidade, Angel Villar, será quen, ata o Nadal ocupe o banco. Unha vez pasadas as datas de festexo, "tranquilamente", tomarase a decisión final de quen será o novo mister. Malia que todavía non hai nadie escrito, sona con forza o lucense Suso Vázquez Tallón."Convertirme no adestrador do PM Friol sería un gran agasallo de Reis ", aseguraba ós micrófonos deste Ser Deportivos.

O lucense encaixa no perfil que busca Geluco Villar, o presidente do clube. "Buscamos unha persoa cun proxecto ó que darlle continuidade, que se amolde ó equipo e ó seu xogo e, sobre todo, que sexa un bo psicólogo, porque o ánimo do equipo está polo chan", subliña.

Vazquez Tallón enseguida anota o tanto:"Son docente e unha cousa coa que traballo no meu día a día é coa empatía. Creo que podo dar ese perfil", reflexiona. Sobre se houbo o non chamada por parte da directva do clube, di "mellor que quede no ámbito privado".

Suso Vázquez Tallón / Personal

Xa saben que as cousas de palacio van despacio. Geluco quere "pensalo ben" e reflexionar porque "a culpa desta situación non é só dunha persoa- Dani Guerreo- se non de todos". Por iso non se pilla os dedos e non pecha o título de adestrador a un só nome.

A outra cara da moeda, Dani Guerrero, non agardaba que chegase este momento, pero"ya llevaba varios días dándole veultas a que esto podría llegar". Destaca a boa sintonía co presidente e recoñece que pese a que a decisión do cese recau en Geluco, estivo "de acuerdo", apunta.

Espértase esta semana con sentimentos encontrados. Contento por deixar ó equipo a seis puntos sobre o descenso, pero "muy cabreado" con el mesmo por non saber trasmitir o mellor posible as súas ideas e co plantel por"no querer adaptarse al juego que yo proponía. En esta categoría hay que ser eficaces y ellas querían dominar un juego más bonito, pero que no era an práctico".