Sergi Quintela: "Ós Reis ímoslle pedir triunfos, non incorporacións"

Amigos si, pero a vaquiña polo que vale. Os irmáns Quintela xa están adoitados a verse na casa e sobre a cancha. "Eu son moi competitivo, máis ca el, e para min telo- a Erik- diante é un plus de motivación", confesa Sergi Quintela. Esta fin de semana os celestes visitan a cancha dun dos favoritos da LEB Oro, o Palma.

Os breoganistas chegan en "boa dinámica" e pensando no que podería ser o seu quinto triunfo consecutivo. "Estamos en mellor momento, máis animados e parece que xa estamos a dar coa chave da defensa", reflexiona o celeste. Ós Ries pídelle éxitos e triunfos, pero non novas incorporacións. "Creo que estamso ben agora mesmo coa chegada de Powell".

O certo é que a dinamica e as sensacións son boas para visitar a cancha dun dos ósos máis duros de roer da competición: O Palma. Alí Sergi verase as caras con Erik e malia que seus pais van cos dous hai un tema tabú: "Este Nadal non se fala do ascenso na casa. Se quere que fale el, eu non", bromea.

