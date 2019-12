Joan Segura no es el enemigo

Joan Segura es el líder y casi único miembro de Stop Desahucios, una vez que PSOE, Més y Podemos se dedican a confraternizar con el poder olvidando el artículo constitucional sobre el derecho a una vivienda digna.

Segura fue detenido el martes por desobediencia y resistencia a la autoridad, al entorpecer un desahucio.

La policía no es culpable de haber cumplido con su deber con todas las garantías, pero Segura no es el enemigo de la ciudad, de los ciudadanos ni del orden público.

O no es mi enemigo, por lo menos.

Tampoco se entiende muy bien la necesidad de movilizar a decenas de policías para un simple desahucio, con las personas y sobre todo mujeres amenazadas que carecen de protección.

El despliegue del martes costó más que la cantidad adeudada por la familia desahuciada con un hijo discapacitado.

Y tal vez las fuerzas armadas y políticas puedan explicar por qué un activista antidesahucios es detenido, cuando no consta ni una sola acusación contra los buitres que se dedican al delito reglado del acoso inmobiliario.

Mientras los políticos se reúnen para no hacer nada contra el cambio climático, Segura actúa.

Por la calle de enmedio y cometiendo errores, lo sabemos quienes hemos peleado dialécticamente con él, pero actúa.

El problema para una sociedad no es tener a un Joan Segura, sino no tener a suficientes como él. Y si no al tiempo.