Martinez Vidal sobre el Mar Menor: "No podemos hacer más"

La portavoz del ejecutivo regional insiste en que se están tomando todas las medidas posibles por parte del gobierno regional, al ser preguntada por el sentimiento de abandono que expresan los vecinos de Los Alcazares.

Martinez Vidal dice que el plan de defensa de avenidas es estatal y se debería haber llevado a cabo, pero por lo que respecta al gobierno regional se está haciendo todo lo que está en sus manos. "No se puede hacer más", para no invadir competencias que no son nuestras, ha dicho.

Entre esas cosas que están haciendo figura, según la portavoz del gobierno, el plan integral del protección del Mar Menor, que será una ley valiente, tras unos meses frenéticos de trabajo, con medidas de impacto y que se aprobará en el consejo de gobierno del 26 de diciembre.