O Calvo Xiria vence no derbi e achégase a cabeza da primeira estatal

O Calvo Xiria levouse esta fin de semana o derbi ante o Oar grazas a unha moi boa actuación e ao ruxido do Vila de Noia, que se uniu cos xogadores nun encontro no que o factor emocional é sempre importante. A victoria sérvelle aos carballeses para achegarse a parte alta da clasificación na Primeira Estatal. Os de Adrián Dubra son cuartos agora mesmo, a tres puntos do terceiro e a catro dos dous primeiros.

Precisamente co adestrador, Adrián Rubia falamos esta semana no Universo Calvo nun espazo no que tamén participou Iván, o porteirazo do equipo. Falamos do complicado inicio de liga, das sensacións actuais e das aspiracións de cara ao final de liga...