Peñafiel se renovará con los planes provinciales de la Diputación

El Ayuntamiento de Peñafiel planea acometer varias actuaciones acogiéndose a los planes provinciales de la Diputación de Valladolid. El primer edil enumeraba en los micrófonos de la SER este jueves las medidas que pretenden llevar a cabo. La primera intención es “poner en práctica el bar de las piscinas y del campo del fútbol, que era una de las peticiones de la población, además de la modificación del sistema de iluminación para recortar el gasto y eliminar la contaminación lumínica", asegura Arranz.

Por otro lado, la corporación también pretende crear espacios WiFi para jóvenes y visitantes. A ello se sumaría la modificación de la señalización turística, y la creación de una cancha de entrada libre. Todos estos planes deberán presentarse antes del 15 de enero, y según afirmaba el dirigente parece que podrán llevarse a cabo.

Ordenanza de convivencia

Arranz también ponía en valor la ordenanza de convivencia que recientemente se aprobaba. Una demanda según Arranz de la población peñafielense “desde hace tiempo, pese a que la oposición diga que es demasiado grande para nuestro pueblo”. Entre los ámbitos de actuación, el primer edil asegura que “se va a regular las bebidas alcohólicas fuera de sus establecimientos, los carteles que se pueden poner o no, los objetos peligrosos, animales… y además se sancionarán ruidos, humos, pintadas, y mobiliario urbano”.

Esta ordenanza, que en resumen regula todos los aspectos que puede haber en el día a día de la población, está colgada en la web del Ayuntamiento y sujeta a las impresiones de los ciudadanos.

Críticas

El alcalde de la villa peñafielense también quiso denunciar la falta de mantenimiento general en las diversas instalaciones de la villa y que implicará el destino de gran parte del dinero que llegue desde la diputación. Dice que los trabajadores le han puesto en conocimiento de esta falta de mantenimiento, y acusa al anterior equipo de gobierno. “Todo aquello que no se puede fotografiar no lo hacen porque no da votos… no se puede gobernar un Ayuntamiento así, ponerse a asfaltar calles semanas antes de las elecciones… Solo se hacía aquello que se podía fotografiar y que salía en una revista que pagaba el ayuntamiento, pero luego salen los problemas debajo de la pintura y pasa lo que pasa”, asegura Arranz, añadiendo que “por ejemplo la calefacción del centro cultural está averiada, si hubiera tenido un mantenimiento adecuado se habría podido prevenir”.